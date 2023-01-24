Журова: «Теннис может противиться политизации спорта и я хочу, чтобы футбол был таким»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась своими мыслями о прошедшей сегодня встрече между делегациями РФС и УЕФА. На мероприятии обсуждалось возвращение российских команд в официальные турниры под эгидой ассоциации, однако успехом мероприятие для российского футбола не завершилось.

«Не факт, что нам надо уходить в Азию, потому что российские команды всегда играли в Европе. Я вижу, что теннис может сопротивляться политизации спорта и мне хочется, чтобы футбол был таким», - цитирует Журову Vprognoze.ru.

Напомним, российские команды не играют в официальных турнирах УЕФА с февраля 2022 года по политическим причинам.