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Журова: «Теннис может противиться политизации спорта и я хочу, чтобы футбол был таким»

24 Января 2023 • 21:34 Комментировать
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась своими мыслями о прошедшей сегодня встрече между делегациями РФС и УЕФА. На мероприятии обсуждалось возвращение российских команд в официальные турниры под эгидой ассоциации, однако успехом мероприятие для российского футбола не завершилось.

«Не факт, что нам надо уходить в Азию, потому что российские команды всегда играли в Европе. Я вижу, что теннис может сопротивляться политизации спорта и мне хочется, чтобы футбол был таким», - цитирует Журову Vprognoze.ru.

Напомним, российские команды не играют в официальных турнирах УЕФА с февраля 2022 года по политическим причинам.

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Евро-Футбол.Ру,
Светлана Журова Переход РФС в АФК
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