В «Спартаке» объяснили отсутствие Селихова в товарищеском матче

В московском «Спартаке» рассказали, почему основной голкипер «красно-белых» Александр Селихов не смог поучаствовать в сегодняшнем контрольном матче против клуба АГМК.

«У Селихова небольшое недомогание. Думаю, что скоро он вернется в общую группу. Такое бывает», - цитирует «Спорт-Экспресс» пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрия Зеленова.

Напомним, сегодня «Спартак» уверенно обыграл узбекский АГМК – 3:1, это был первый матч красно-белых в 2023 году и на сборах в ОАЭ. Голами в составе московской команды отличились Даниил Зорин, Бальде Кейта и Александр Соболев.