Соболев: «Сборы «Спартака» проходят легко»

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал ход сборов «красно-белых» в ОАЭ. Напомним, сегодня москвичи провели первый матч в 2023 году, уверенно обыграв узбекский клуб АГМК – 3:1. Соболев забил один из голов встречи.

«Учитывая, что это была первая игра года, то мы провели её очень достойно – как первый тайм, так и второй. А первые 10 дней подготовки к возобновлению сезона оценю отлично. Самое главное в команде – это атмосфера, поэтому сборы проходят легко, я этого времени даже не заметил», - цитирует Соболева клубное ТВ «Спартака».

Следующий матч «Спартак» на сборах проведёт против клуба «Ботев» из Болгарии, он состоится 27 января.