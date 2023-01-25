Новички «Спартака» и Мозес прибыли в ОАЭ

Новички «Спартака» Томаш Тавареш и Алексис Дуарте, а также вылечившийся от травмы Виктор Мозес прибыли в ОАЭ, где совсем скоро присоединятся к своему клубу. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

Напомним, «Спартак» официально представил новичков защитной линии вчера, Тавареш взял себе 20-й номер, а Дуарте – 4-й.

Мозес же был травмирован и поэтому пропустил некоторую часть сбора в ОАЭ. Вместе с командой он продолжит своё восстановление и будет постепенно набирать форму.

Завершится первый сбор «Спартака» в ОАЭ завтра, когда подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с болгарским «Ботевом» в рамках контрольной игры.