Мостовой: «Дебютный гол Бальде придаст ему уверенности»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал дебютный гол сенегальского нападающего Кейта Бальде за московский «Спартак». Напомним, сегодня «красно-белые» встречались на сборе в ОАЭ с узбекским клубом АГМК, Бальде забил один из голов москвичей, игра завершилась со счётом 3:1.

«Дебютный гол за клуб поможет Бальде, он тем более почти не играл, а для форварда любой гол – в помощь», - цитирует Мостового Sport24.ru.

27-летний Бальде пополнил состав «Спартака» летом 2022 года, но попал под дисквалификацию до 5 декабря прошлого года из-за нарушений процедур допинг-контроля во время игры за «Кальяри» в Италии.