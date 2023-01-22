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Мостовой: «Дебютный гол Бальде придаст ему уверенности»

22 Января 2023 • 20:12 Комментировать
Ботев Пловдив
...
Спартак Москва
27.01 10:00

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал дебютный гол сенегальского нападающего Кейта Бальде за московский «Спартак». Напомним, сегодня «красно-белые» встречались на сборе в ОАЭ с узбекским клубом АГМК, Бальде забил один из голов москвичей, игра завершилась со счётом 3:1.

«Дебютный гол за клуб поможет Бальде, он тем более почти не играл, а для форварда любой гол – в помощь», - цитирует Мостового Sport24.ru.

27-летний Бальде пополнил состав «Спартака» летом 2022 года, но попал под дисквалификацию до 5 декабря прошлого года из-за нарушений процедур допинг-контроля во время игры за «Кальяри» в Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Кейта Бальде
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