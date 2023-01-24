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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов ждёт следующей встречи делегаций РФС и УЕФА

24 Января 2023 • 21:01 Комментировать
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27.01 10:00

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал состоявшуюся сегодня встречу делегаций РФС и УЕФА. На ней обсуждалась возможность возвращения российских команд к участию в официальных турнирах под эгидой УЕФА, где они не играют с конца февраля прошлого года.

«То, что они встречаются – это уже хорошо. То, что делегации снова встретятся друг с другом, теперь в феврале, говорит, что в течение месяца произойдут какие-то важные шаги», - цитирует Колыванова Rusfootball.

Тренер добавил, что если диалог ведётся, значит, в УЕФА тоже думают о российских командах, ведь без России –  никуда, в том числе и в футболе.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Колыванов Переход РФС в АФК
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