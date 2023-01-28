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Кечинов — о голе Мелёшина «Ботеву»: Всегда приятно, когда российские футболисты проявляют себя

28 Января 2023 • 16:28 Комментировать
Ботев Пловдив
0:1
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался после победы «красно-белых» в товарищеском матче над «Ботевом» (1:0).

«Я спокойно отношусь к встречам на сборах. Результат, конечно, важен, но в таких матчах особо не стоит обращать на него внимание. Самое главное, чтобы команда наигрывала состав и подготовилась физически», — приводит слова Кечинова Rusfootball.

Помимо этого, эксперт признался, что рад за гол Павла Мелёшина, ведь он приходится сыном его товарищу. Всегда приятно, когда российские игроки проявляют себя, добавил Кечинов.

27 января «Спартак» в контрольной игре одержал победу над «Ботевом» со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал 18-летний Мелёшин.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Ботев Павел Мелёшин
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