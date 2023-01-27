Красивый гол Мелёшина, дебют Дуарте и другой ЭтоꞌО: «Спартак» пересилил болгарский «Ботев» на сборе в Дубае

Московский «Спартак» в товарищеском матче на Winline зимних сборах в Дубае померился силами в пловдивским «Ботевом».

В отличие от «Левски», другой болгарский клуб «Ботев» не отказался играть с московским «Спартаком» на сборах в ОАЭ. В прошлое воскресенье «красно-белые» встретились в товарищеском матче с узбекистанским АГМК и обыграли его со счётом 3:1. Спарринг с «Ботевом» изначально планировался на 10:00 по московскому времени 27 января, однако был перенесён на час вперёд. Что касается новых приобретений «Спартака», которые он осуществил на последней неделе, то португальский защитник Тавареш и недавно бывший травмированным Мозес не попали в заявку, в парагвайский защитник Дуарте вышел на замену в перерыве.

На шестнадцатой минуте Зиньковский прострелил слева от лицевой, но мяч не дошёл до пассивного Зобнина и был перехвачен защитником «Ботева». На 27-й минуте опасная контратака прорвалась у болгарского клуба, последовал прострел с правого полуфланга на левый, и Абдулай Траоре должен был замыкать это дело в ближний угол, но плохо подстроился под мяч и ковырнул его мимо створа. Хотя в любом случае это значения бы не имело, так как лайнсмен зафиксировал офсайд.

На 37-й минуте Зиньковский примерно с линии штрафной послал мяч немножко левее цели. Ответом стал удар Рабея из полукруга штрафной – обводящий в правый угол. Это было проверкой для Антона Шитова, и 22-летний вратарь «Спартака» прошёл её достойно, вытянувшись и переведя мяч на угловой. Ну а в целом игра шла равная, тихая и спокойная. Всепропальщики наверняка уже начали посыпать голову пеплом, прогнозируя, что с такой игрой «Спартак» вылетит из Премьер-лиги.

После вала замен в перерыве «красно-белые» приободрились и завладели инициативой. На 49-й минуте Николсон стал автором первого удара москвичей в створ – из зоны левого инсайда Шамар направил мяч в руки Ханкичу. На исходе часа игры Николсон попробовал выступить в роли ассистента, отдав на Соболева, с подступов к штрафной не попавшего в правую девятку. А дожал-таки «канареек» (это прозвище «Ботева») Мелёшин: он загнал ногой в ворота от перекладины короткую скидку Денисова после навеса слева Рыбуса (0:1).

Сам Денисов мог забить на 85-й минуте, но головой послал мяч в руки вратаря после сброса с рикошетом Соболева, подачу для которого делал всё тот же Рыбус. После этого Максименко парировал не самый страшный удар ЭтоꞌО (но не Самюэля, а Джеймса) со средней дистанции. Скажем так, «Спартак» выиграл второй товарищеский матч на дубайском сборе в рабочем порядке. Как обычно, Абаскаль посмотрел в игре молодёжь – тех же Пяткина, Зорина и Иванникова. До перерыва Кейта Бальде ничем не отметился, а Дуарте оценивать трудно, поскольку оборона москвичей не напрягалась во втором тайме. Что касается защитника «Ботева» Прокопьева, пришедшего туда из Медиалиги, он так и остался до конца в запасе.

Кирилл Иванцов