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Как «Спартак» оказался замешан в истории Икарди и Ванды Нары

26 Января 2023 • 11:53 Комментировать (1)
Ботев Пловдив
...
Спартак Москва
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Через 20 ч. 53 мин.

Одной из ярких футбольных тем последних лет являются отношения Мауро Икарди и Ванды Нары. В этом сериале постоянно случаются разные повороты, и на этот раз замешан оказался «Спартак». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, что произошло.

На этой неделе «Спартак» объявил о подписании двоих новичков – Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте, о чём подробно рассказал в социальных сетях. Однако неожиданно большая часть комментариев посвящена не им, а … Мауро Икарди. Аккаунты «Спартака» просто атаковали поклонники «Галатасарая», которые стараются поддержать своего аргентинского форварда. Забавно, что пострадали даже хоккейные одноклубники «красно-белых», которые тоже получили много сообщений об Икарди. Что же произошло?

Испанский журналист Хорди Мартин в эфире шоу Intrusos сообщил, что жена аргентинского нападающего Ванда Нара вновь поссорилась с Икарди, прилетала в Дубай, где встретилась с… нападающим московского «Спартака» Кейта Бальде. Более того, по его информации, девушка и вовсе поселилась в одном отеле с сенегальцем. Икарди якобы узнал о посещении своей женой ОАЭ по выпискам с банковской карты.

Икарди в гневе направил жене Бальде сообщения о неверности мужа и опубликовал скрины переписки в своих социальных сетях, но позже их удалил.

Что касается самого Бальде, то он в мае 2022-го года женился на итальянской модели Симоне Гватьери. При этом они были вместе на протяжении пяти лет и у них двое детей: мальчик 2019-го года рождения и девочка, появившаяся на свет в 2021-м.

Сам Бальде опроверг подозрения в неверности: «Они живут этими скандалами и слухами, мы не хотим иметь с этим ничего общего». Сенегальца поддержала и его супруга, заявив, что не хочет участвовать в сплетнях.

Стоит напомнить, что «Спартак» в настоящее время проводит первый сбор в Дубае, куда отправился 13 января. Более того, «красно-белые» провели первый товарищеский матч, победив АГМК, а сам Бальде отметился голом и был признан лучшим игроком поединка по версии поклонников москвичей.

Сообщается, что уже не первая размолвка Икарди и Бальде из-за Нары. В сезоне 2018/19 сенегалец на правах аренды выступал в составе миланского «Интера». В то время там же играл и аргентинский форвард. Сообщалось, что Икарди однажды устроил разборку с Нарой, так как в его отсутствие в гости приходил Бальде. Сенегальца зафиксировала камера слежения, которая была установлена на доме.

Отношения Икарди и Нары – это настоящая «сантабарбара». Форвард увёл её у партнёра по команде Макси Лопеса, когда они вместе выступали за «Дженоа». По данным медиа, такое поведение крайне не понравилось многим аргентинским футболистам, что не позволило Икарди построить карьеру в сборной страны. Хотя нападающий здорово играл за «Интер», прежде всего, Лионель Месси был против его вызова. В итоге у Икарди набралось всего восемь поединков за «альбиселесте». Форвард и Нара часто друг друга подозревали и обвиняли в изменах, что выливалось на страницы СМИ. По последней информации, супруга футболиста начала процесс развода и говорит, что уже не находится в отношениях с форвардом «Галатасарая».

Роман Андреев

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Спартак Москва Мауро Икарди Кейта Бальде Ванда Нара
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Комментарии (1)
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One Live
26 Января 2023 в 12:52
Ванда молодец куча детей и лохов футболистов разводит по полной))
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