Червиченко раскритиковал новые трансферы «Спартака»

Бывший функционер московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал свежие подписания «красно-белых». Напомним, сегодня вечером московский клуб официально объявил о приходе в команду двух игроков обороны – Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

«Не заиграют в клубе — деньги выброшены в корзину. Заиграют — их тут же поманят в другой клуб и убегут, соответственно деньги отправятся туда же», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Московский «Спартак» отстаёт от идущего на первом месте «Зенита» на шесть баллов, впереди – 13 матчей, чтобы попытаться догнать действующего чемпиона России.