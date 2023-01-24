Канчельскис уверен, что Глушаков не помешает «Спартаку»

Бывший российский полузащитник Андрей Канчельскис порассуждал над будущим Дениса Глушакова. Напомним, знаменитый российский хавбек пока находится без работы, периодически в прессе появляются новости о том, что он близок к переходу в клуб второй половины турнирной таблицы РПЛ – «Пари НН».

«Он однозначно усилит «Пари НН», нет вопросов. Это футболист хорошего уровня, и даже если вернуть его в «Спартак», он всё равно заиграет там. Он профессионал своего дела, который полностью отдаёт всего себя команде», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Глушакову 35 лет, на протяжении карьеры он играл за московские «Локомотив» и «Спартак», грозненский «Ахмат» и «Химки», а также не раз играл за сборную России.