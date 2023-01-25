Хаджи оценил свежие трансферы московского «Спартака»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи поделился своим мнением о свежих подписаниях «красно-белых». Напомним, вчера «Спартак» официально укрепил проблемные позиции в обороне и объявил о трансфере двух защитников-легионеров.

«Полагаю, можно приветствовать подписание этих игроков. Дальше видно будет как они себя покажут дальше. Пока нечто конкретное о них рано говорить», - цитирует Хаджи Rusfootball.

Он добавил, что доверие к новичкам есть, так как в селекции в клубе участвует лично Гильермо Абаскаль, который знает о хороших качествах того же Томаша Тавареша – с ним он пересекался во время работы в швейцарском «Базеле».

Португалец Томаш Тавареш будет выступать за команду Гильермо Абаскаля под 20-м номером, Алексис Дуарте взял 4-й номер.