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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Помогать возвращать Россию в турниры УЕФА будут МОК и ФИФА

24 Января 2023 • 23:25 Комментировать
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27.01 10:00

Представители МОК и ФИФА будут помогать в разработке «дорожной карты» по возвращению России в европейские турниры под эгидой УЕФА. Такой информацией делится «Спорт-Экспресс». Новая встреча сторон, уже с участием специалистов из других организаций пройдёт через две-три недели.

Напомним, что 24 января в Швейцарии состоялась встреча делегаций РФС и УЕФА. По итогам мероприятия решение оставить Россию без официальных турниров в рамках ассоциации было пролонгировано.

Российские команды не могут участвовать в официальных турнирах УЕФА уже почти год – с конца февраля 2022 года из-за политических причин.

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ФИФА Сборная России УЕФА МОК Переход РФС в АФК
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