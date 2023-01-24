Помогать возвращать Россию в турниры УЕФА будут МОК и ФИФА

Представители МОК и ФИФА будут помогать в разработке «дорожной карты» по возвращению России в европейские турниры под эгидой УЕФА. Такой информацией делится «Спорт-Экспресс». Новая встреча сторон, уже с участием специалистов из других организаций пройдёт через две-три недели.

Напомним, что 24 января в Швейцарии состоялась встреча делегаций РФС и УЕФА. По итогам мероприятия решение оставить Россию без официальных турниров в рамках ассоциации было пролонгировано.

Российские команды не могут участвовать в официальных турнирах УЕФА уже почти год – с конца февраля 2022 года из-за политических причин.