Кечинов: «Переговоры РФС с УЕФА – уже шаг вперёд»

Бывший российский полузащитник Валерий Кечинов прокомментировал факт переговоров между РФС и УЕФА. Сегодня стороны провели встречу, на которой обсудили необходимость возврата команд из России в официальные турниры.

«Переговоры – это уже шажок в сторону того, что мы снова будем в международном футболе. В принципе уже что‑то на горизонте показалось, но пока не более того», - цитирует Кечинова «Матч-ТВ».

Он добавил, что вряд ли следующая февральская встреча сторон изменит ситуацию, но подвижки в этом уже есть.

Напомним, что клубы из России и национальная российская сборная не участвуют в официальных матчах на турнирах под эгидой УЕФА с конца февраля 2022 года.

Ранее бывший футболист Андрей Канчельскис заявил, что скоро молодёжную сборную России вернут к официальным турнирам.