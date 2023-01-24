Агент Бальде: «Кейта может сыграть на любой позиции»

Агент сенегальского форварда московского «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло назвал сильные стороны своего клиента. Напомним, в минувшие выходные сенегалец открыл счёт своим голам в «красно-белой» форме, он поразил ворота узбекского клуба АГМК в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

«Он очень рад, что забил за «Спартак». Надеюсь, у него будет ещё много голов, забивать он умеет, он может сыграть абсолютно на любой позиции в атаке», - цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

Напомним, что Бальде пропустил первую половину сезона из-за нарушения антидопинговых правил. Это случилось ещё в Италии, когда форвард был игроком «Кальяри».