Нападающий московского «Спартака» Куинси Промес может отправиться на третий сбор своего клуба, который пройдёт в Турции. Информацией об это делится портал «РБ Спорт», ссылаясь на собственные источники.

Напомним, первые сборы команды в ОАЭ нидерландец пропускает по личным обстоятельствам и тренируется в Москве вместе с молодёжным составом «красно-белых», а также с тренером по индивидуальной программе. «Спартак» вошёл в положение игрока и разрешил ему не лететь на сборы.

Куинси Промес на пару с Владимиром Сычевым – лучшие бомбардиры РПЛ в текущем сезоне, у обоих по 14 забитых голов.