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Промес может поехать на третий сбор «Спартака», который пройдёт в Турции слухи

26 Января 2023 • 20:22 Комментировать
Ботев Пловдив
...
Спартак Москва
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Через 13 ч. 10 мин.

Нападающий московского «Спартака» Куинси Промес может отправиться на третий сбор своего клуба, который пройдёт в Турции. Информацией об это делится портал «РБ Спорт», ссылаясь на собственные источники.

Напомним, первые сборы команды в ОАЭ нидерландец пропускает по личным обстоятельствам и тренируется в Москве вместе с молодёжным составом «красно-белых», а также с тренером по индивидуальной программе. «Спартак» вошёл в положение игрока и разрешил ему не лететь на сборы.

Куинси Промес на пару с Владимиром Сычевым – лучшие бомбардиры РПЛ в текущем сезоне, у обоих по 14 забитых голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборы Куинси Промес
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БОТЕВ ПЛОВДИВ СПАРТАК МОСКВА
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