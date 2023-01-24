Гунько похвалил свежие трансферы «Спартака»

Российский футбольный тренер Дмитрий Гунько похвалил московский «Спартак» за трансферы двух защитников-легионеров – парагвайца Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

«Именно на эти позиции «Спартаку» и требовались усиления. О качестве приобретений будем говорить уже позже. Потребуется некоторое время для того, чтоб тот же Тавареш обрёл свои кондиции, адаптировался», - цитирует Гунько Metaratings.

«Спартак» отстаёт от первого места в РПЛ на шесть очков и это отставание московский клуб может отыграть при определённых обстоятельствах за два тура.

Ранее порталу «ЕвроФутбол.Ру» стала известна сумма, которую «красно-белые» заплатили португальской «Бенфике» за переход игрока.