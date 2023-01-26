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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис назвал «особенных» тренеров в истории российского футбола

26 Января 2023 • 20:33 Комментировать
Ботев Пловдив
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Спартак Москва
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Через 13 ч. 9 мин.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис назвал «особенных» тренеров в истории российского футбола.

«У нас было много хороших, особенных тренеров. Например, Юрий Сёмин и Олег Романцев — это два тренера, которых и можно назвать «особенными», так как именно они многое сделали для российского футбола», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Например, Олег Романцев становился чемпионом России у руля «Спартака» восемь раз.

Напомним, 26 января своё 60-летие отмечает знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью, которого в футболе называют «особенным».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Олег Романцев Андрей Канчельскис
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