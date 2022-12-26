Каррера: «Переход РФС в Азию будет ошибкой»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Напомним, завтра, 27 декабря, состоится очередное заседание исполкома РФС, на котором может быть принято решение о переходе в АФК.

Итальянский специалист выразил надежду на то, что в конечном итоге Россия не покинет УЕФА, несмотря на то, что ранее эта организация отстранила все российские команды от участия в международных турнирах.

«Надеюсь, что РФС всё-таки останется в УЕФА и дождётся возвращения. На мой взгляд, переход в АФК будет ошибкой», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела 20 ноября против Узбекистана (0:0).