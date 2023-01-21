Мостовой: «Рассказову не хватает многих футбольных качеств»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова экс-наставника «красно-белых» Массимо Карреры, ранее заявившего, что защитник московской команды Николай Рассказов обладает потенциалом, чтобы выступать в «Интере» или «Милане».

Мостовой не согласился с итальянским специалистом, отметив, что 25-летнему футболисту не хватает многих качеств, чтобы успешно выступать даже в России.

«Если честно, то смешно читать такие высказывания. Что касается Рассказова, то ему не хватает многих футбольных качеств. Поэтому он и не может заиграть в «Спартаке», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Рассказов близок к переходу в «Крылья Советов». В нынешнем сезоне защитник провёл за «Спартак» 11 матчей и забил один гол.