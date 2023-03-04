Абаскаль высказался о судействе – у «Спартака» «украли» победный гол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после ничьей с «Уралом» (2:2) высказался на тему судейства.

Напомним, что в концовке игры Виталий Мешков ошибочно зафиксировал нарушение правил со стороны «Спартака» в атаке. Уже после свистка Александр Соболев отправил мяч в сетку, но засчитать гол было нельзя.

«Компетентные органы, отвечающие за судейство, проанализируют ситуацию и дадут комментарий. Наверное, они тоже допускают ошибки, хотят работать над этим», - сказал Абаскаль, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Рулевой «Спартака» также отметил, что он сосредоточен на своей тренерской работе.

Судья, вероятно, «украл» победу у «Спартака»