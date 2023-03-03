Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» - «Урал»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом».

«3:1. «Спартак» продемонстрировал на зимних сборах, что выглядит едва ли не лучше всех. «Урал» тоже неплохо выглядел в Кубке, но в этой паре фаворитом не является. У «красно-белых» больше шансов на победу», - передает слова эксперта издание Sportbox.

Матч «Спартак» - «Урал» состоится в субботу, 4 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало поединка запланировано в 14:00 по столичному времени.