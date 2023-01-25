Спортивный директор «Вероны» опроверг наличие предложений по Гюнтеру от клубов РПЛ

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку высказался о потенциальном трансфере немецкого защитника Корая Гюнтера в клуб Российской премьер-лиги.

«Нет, мы не получали официальных предложений по Гюнтеру от «Спартака» или «Локомотива», — ответил функционер на вопрос издания «Спорт-Экспресс». Отметим, что ранее агент футболиста Эрсин Акан рассказал, что не исключает возможность переезда своего клиента в состав «красно-белых».

Контракт Гюнтера с клубом итальянской Серии А истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро. В текущей кампании Корай провёл в футболке «Вероны» 14 матчей, отметившись одним голом и одним ассистом.