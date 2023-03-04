«Судья отнял чистый гол у «Спартака» — Игорь Федотов

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод с незасчитанным голом «Спартака» в ворота «Урала».

«Мешков начал играть в какую-то игру – невозможно делать перекос против одной и той же команды. Для чего нам ВАР тогда? Беда происходит. Судья отнял чистый гол у «Спартака», для меня это так», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

В конце матча 18-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Уралом» (2:2) главный судья встречи Виталий Мешков дал свисток перед взятием ворот «красно-белыми», увидев нарушение правил. Стоит отметить, что никакого фола со стороны игроков столичного клуба не было.