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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов сделал рискованный прогноз на матч «Спартак» - «Урал»

03 Марта 2023 • 23:46 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
Через 12 ч. 59 мин.

Российский тренер Александр Тарханов, в прошлом возглавлявший екатеринбургский «Урал», поделился неожиданным прогнозом на завтрашний матч в рамках РПЛ.

«Думаю, у «Урала» больше шансов на победу. «Спартак» хорош в атаке, но у «Урала» сильная атака и защита, которая не позволит «Спартаку» легко проходить к воротам. Как минимум «Урал» не проиграет», - цитирует Тарханова Sport24.

Игра «Спартака» и «Урала», напомним, откроет завтрашний игровой день в РПЛ. «Урал» не проигрывает уже 13 официальных матчей во всех турнирах подряд, а «Спартак» недавно уверенно отправил «Локомотив» в нижнюю сетку Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Александр Тарханов
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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