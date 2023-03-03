Тарханов сделал рискованный прогноз на матч «Спартак» - «Урал»

Российский тренер Александр Тарханов, в прошлом возглавлявший екатеринбургский «Урал», поделился неожиданным прогнозом на завтрашний матч в рамках РПЛ.

«Думаю, у «Урала» больше шансов на победу. «Спартак» хорош в атаке, но у «Урала» сильная атака и защита, которая не позволит «Спартаку» легко проходить к воротам. Как минимум «Урал» не проиграет», - цитирует Тарханова Sport24.

Игра «Спартака» и «Урала», напомним, откроет завтрашний игровой день в РПЛ. «Урал» не проигрывает уже 13 официальных матчей во всех турнирах подряд, а «Спартак» недавно уверенно отправил «Локомотив» в нижнюю сетку Кубка России.