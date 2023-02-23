Ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру «железнодорожников» в дерби со «Спартаком» в Кубке России.

- Игра оправдала ожидания?

- «Учитывая мороз, игра получилась динамичной и интересной по сюжету. Мне матч понравился».

- «Один из главных вопросов, которые оставила игра – какой «Локомотив» настоящий: в первом или втором тайме?»

- «Мы даже не увидели в этом матче настоящий «Локомотив». Во втором тайме пришлось менять ситуацию прямо по ходу матча. «Спартак» уже вёл в счете, и это была другая позиция соперника. Поэтому мы не можем понять: «Спартак» подсел или «Локомотив» прибавил. Но ясно одно: тренерский штаб сделает выводы в плане основного состава на ответный матч».

- Какие выводы напрашиваются?

- «Галактионов будет правильнее компоновать игроков. Потому что первый тайм оказался провальным. Не получалось вообще ничего, и не было никакой комбинационной игры. Вышли три опорных полузащитника, и все оборонительного плана: Куликов, Карпукас и Баринов, которые ничего не могли показать в созидании. Они не связывали ни атакующих игроков, ни фланги, ни Дзюбу. А во втором тайме вышел Миранчук и всё поменялось. Поэтому осталось двойственное впечатление. В первом тайме «Спартак» играл здорово, а «Локомотив» не очень. Во втором тайме наоборот. Но это ни о чём не говорит, потому что и «Спартака» настоящего мы не увидели, ведь играла молодежь, а лидеров не было. Но стиль «Спартака» всё равно понятен. Очевидно, во что он хочет играть. Тем не менее, считаю, в этом матче должна была быть как минимум ничья. А что касается ответной игры, мне не понятно, как будет выглядеть «Локомотив».

- Как вам Пиняев и Глушенков?

- «Пока в полной мере они себя не проявили. Эпизодами смотрелись неплохо. Понятно, что Пиняеву пришлось сложнее, потому что первый тайм – это ужас. Никто не смотрелся. Дзюба в первом тайме просто стоял в центре поля и не бегал. А вот во втором тайме, несмотря на то, что у него не было предсезонной подготовки, движение прибавилось. Он был самым активным. Отмечу, что были явные ошибки в обороне. Гол привезли сами себе: два центральных защитника отдали мяч и Пруцев здорово пробил».

- Дзюбу называют одним из лучших игроков в составе «Локомотива», несмотря на то, что он не реализовал два момента. Как это оцените?

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- «Это завышенная оценка. Понятно, что он старался. Видно, что его можно очень хорошо использовать в схеме «Локомотива». Это и стандартные положения, и как связующее звено между игроками. Он чувствует отскок. Но по движению и другим компонентам Артёму не хватает объема работы. Молодец, что он выдержал 90 минут, но я не уверен, что он сможет провести весь ответный матч целиком. Думаю, что в следующем матче с первых минут может выйти Глушенков, а Дзюбу выпустят на замену во втором тайме. Тут ещё есть риск травмы, если игрок пропускает большую часть предсезонки, а потом проводит матчи по 90 минут. Мышцы могут не выдержать. Поэтому надо аккуратно, ведь Дзюба нужен команде. Особенно в чемпионате».

- Какие прогнозы на ответную игру?

- «Локомотив» поборется. Он должен теперь играть раскованно. Первый матч уже проигран и напряжение снято. Может «Спартак» подумает, что на своём поле он легко одолеет соперника».

- Это поражение не подпортит настроение «Локомотиву»?

- «Обидно, конечно, если брать второй тайм. Хозяева имели два-три момента, плюс гол отменили».

- Вы не согласны с этим решением арбитра?

- «Тот игрок, который забивал, не был в офсайде. Обидно, что Камано залез ногой во вне игры, заблокировал соперника. Есть небольшой осадок, но есть и надежда. Важно почувствовать вкус победы. Понятно, что график сложный. После ответного матча будут два выезда: в Ростов и Грозный. Ещё по прошедшему матчу отмечу то, что если смотреть на стартовые состав, то фаворитом был «Локомотив». Даже не скажешь, что играло второе место и четырнадцатое. Тут самое главное – психологически переломить ситуацию. «Локомотив» должен свысока смотреть на всех и подтверждать это с позиции силы. Тогда, возможно, что-то получится, как во втором тайме, когда спартаковская молодежь подсела. Так что «железнодорожникам» надо поймать игровой настрой».