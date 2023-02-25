22-летний защитник московского «Спартака» Павел Маслов мог уйти минувшей зимой в аренду в другой клуб, чтобы получать больше времени на поле. Однако как стало известно сетевому изданию «ЕвроФутбол.Ру», наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль продолжает упорно верить в игрока, поэтому его переход в неизвестном направлении не состоялся.

Аренда молодому игроку действительно бы не помешала. В текущем сезоне он сыграл всего лишь в 14 матчах «Спартака» во всех турнирах, девять из них – в РПЛ. В них защитнику удалось забить один гол и отдать два ассиста.

Отметим, что контракт Маслова действует с «красно-белыми» до конца следующего сезона, а портал transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.