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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маслов планировал уйти из «Спартака», но Абаскаль продолжает верить в игрока эксклюзив

25 Февраля 2023 • 00:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

22-летний защитник московского «Спартака» Павел Маслов мог уйти минувшей зимой в аренду в другой клуб, чтобы получать больше времени на поле. Однако как стало известно сетевому изданию «ЕвроФутбол.Ру», наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль продолжает упорно верить в игрока, поэтому его переход в неизвестном направлении не состоялся.

Аренда молодому игроку действительно бы не помешала. В текущем сезоне он сыграл всего лишь в 14 матчах «Спартака» во всех турнирах, девять из них – в РПЛ. В них защитнику удалось забить один гол и отдать два ассиста.

Отметим, что контракт Маслова действует с «красно-белыми» до конца следующего сезона, а портал transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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