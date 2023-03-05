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Гладилин – о поступке Мешкова: «Это техническая ошибка» эксклюзив

05 Марта 2023 • 13:45 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Урал
окончен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ситуацию с незасчитанным голом «Спартака» в ворота «Урала» (2:2) в 18-м туре РПЛ.  

«Что значит «отобрали победу»? Всё строить из-за ошибки, которая была? Там сложно определить этот момент. Судья дал свисток, сложный момент, чтобы разобрать эту ситуацию. Пусть разбираются те, кто соображает в этом.

Если «Спартак» забил бы, то думаю результат был бы другим. Уже свисток дал судья раньше. Да, судья дал раньше свисток. Игра идёт до свистка судьи, если он дал свисток, то игра останавливается. Он свистнул раньше, чем удар нанёс Соболев. Это техническая ошибка», — сказал Гладилин.

В конце встречи Александр Соболев поразил ворота гостей, когда счёт был 2:2. Однако главный арбитр встречи Виталий Мешков не зачитал гол, так как до удара форварда прозвучал свисток.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Валерий Гладилин
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