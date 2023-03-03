Тихонов – о матче с «Уралом»: «Жду хорошей игры «Спартака»

Восьмикратный чемпион России в составе столичного «Спартака» Андрей Тихонов поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка «красно-белых» с екатеринбургским «Уралом».
«Завтра жду хорошей игры «Спартака». Хочется ждать уверенной и интересной игры после матчей Кубка России», - приводит слова Тихонова «РБ Спорт».
Эксперт отметил особую важность возвращения в состав «красно-белой» команды российского нападающего Александра Соболева и ямайского форварда Шамара Николсона.
Специалист заявил, что благодаря такому усилению у наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля появится возможность ротировать состав.
Матч «Спартак» - «Урал» состоится завтра, четвёртого марта, в 14:00.
Бан пользователя