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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов – о матче с «Уралом»: «Жду хорошей игры «Спартака»

03 Марта 2023 • 19:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
Через 17 ч. 47 мин.

Восьмикратный чемпион России в составе столичного «Спартака» Андрей Тихонов поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка «красно-белых» с екатеринбургским «Уралом».

«Завтра жду хорошей игры «Спартака». Хочется ждать уверенной и интересной игры после матчей Кубка России», - приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Эксперт отметил особую важность возвращения в состав «красно-белой» команды российского нападающего Александра Соболева и ямайского форварда Шамара Николсона.

Специалист заявил, что благодаря такому усилению у наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля появится возможность ротировать состав.

Матч «Спартак» - «Урал» состоится завтра, четвёртого марта, в 14:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Андрей Тихонов Александр Соболев Шамар Николсон
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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