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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Спартаку» надо больше доверять Зиньковскому»

07 Февраля 2023 • 20:06 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
1 1.90 X 3.60 2 4.00
10.02 19:00

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о карьере полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

«Ещё давно говорю: Зиньковский – отличный футболист. Он и в 20 лет мог уже играть в топ-клубе. Поэтому он должен больше играть и забивать, «Спартаку» надо больше доверять ему, он сможет играть в стартовом составе любой команды», - цитирует Мостового Metaratings.

В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока два гола и два ассиста в 19 матчах за «красно-белых» во всех официальных турнирах. Выступает за московский коллектив россиянин с лета 2022 года, до этого он более трёх лет выступал за самарские «Крылья Советов».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Антон Зиньковский
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