Мостовой: «Спартаку» надо больше доверять Зиньковскому»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о карьере полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

«Ещё давно говорю: Зиньковский – отличный футболист. Он и в 20 лет мог уже играть в топ-клубе. Поэтому он должен больше играть и забивать, «Спартаку» надо больше доверять ему, он сможет играть в стартовом составе любой команды», - цитирует Мостового Metaratings.

В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока два гола и два ассиста в 19 матчах за «красно-белых» во всех официальных турнирах. Выступает за московский коллектив россиянин с лета 2022 года, до этого он более трёх лет выступал за самарские «Крылья Советов».