Дасаев: «Спартак» поборется за чемпионство, ещё ничего не потеряно»

Экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев оценил шансы «красно-белых» в борьбе за золотые медали РПЛ.

«Думаю, чемпионская гонка в РПЛ еще не завершена — «Спартак» поборется за трофей, еще ничего не потеряно. Во второй части сезона все решится», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. Лидером РПЛ является «Зенит», у которого на счету 42 балла.

Возобновление чемпионата состоится в начале марта. В 18-м туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Уралом», а «сине-бело-голубые» встретятся с «Пари НН». Оба поединка пройдут 4 марта.