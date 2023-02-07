Агент Дркушича рассказал, останется ли игрок в «Сочи»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, высказался о будущем игрока.

«Зимой был интерес от нескольких греческих клубов, но до конкретных переговоров не дошло. В том числе, из-за высоких трансферных запросов со стороны «Сочи». Но Ваня решил, что для него будет идеально остаться в «Сочи» до конца сезона», — заявил Ратковица «РБ Спорту».

Представитель футболиста добавил, что летом наступит оптимальный момент для перехода Дркушича в другой клуб.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.