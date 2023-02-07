Николсон: «Скучаю по Промесу, он мой бро»

Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон признался, что ему очень не хватает на сборах в ОАЭ Куинси Промеса. Нидерландец, напомним, пропускает сбор команды по личным обстоятельствам и самостоятельно готовится к футбольной весне в Москве, периодически тренируясь с молодёжным составом «красно-белых».

«Скучаю по Промесу. Он мой бро! По нему скучаю не только я, а вся наша команда», - цитирует ямайского форварда «Чемпионат».

Футболист добавил, что Промес дарит «Спартаку» не только ценные голы, но и особую атмосферу в коллективе.

Напомним, что Промес на пару с форвардом «Крыльев Советов» Владимиром Сычевым – лучший бомбардир РПЛ после 17 туров, у него 14 забитых голов.