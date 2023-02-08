Непомнящий: «Я против того, чтобы наши игроки переезжали в Европу»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, как относится к отъезду российских игроков в Европу.

Специалист признался, что ему не нравится, когда наши футболисты отправляются выступать за зарубежные клубы, так как из-за этого российский футбол теряет очень много.

«Мне очень жаль, когда мы теряем тех, кем могли бы восхищаться у нас. Нет, я против того, чтобы наши игроки переезжали в Европу», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Напомним, что самыми яркими представителями России в Европе сейчас являются полузащитник «Монако» Александр Головин, а также игрок «Торино» Алексей Миранчук, права на которого принадлежат «Аталанте». Сам же Непомнящий ранее возглавлял сборную Камеруна.