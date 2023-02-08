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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Я против того, чтобы наши игроки переезжали в Европу»

08 Февраля 2023 • 15:47 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
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10.02 19:00

Известный российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, как относится к отъезду российских игроков в Европу.

Специалист признался, что ему не нравится, когда наши футболисты отправляются выступать за зарубежные клубы, так как из-за этого российский футбол теряет очень много.

«Мне очень жаль, когда мы теряем тех, кем могли бы восхищаться у нас. Нет, я против того, чтобы наши игроки переезжали в Европу», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Напомним, что самыми яркими представителями России в Европе сейчас являются полузащитник «Монако» Александр Головин, а также игрок «Торино» Алексей Миранчук, права на которого принадлежат «Аталанте». Сам же Непомнящий ранее возглавлял сборную Камеруна. 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий Алексей Миранчук Александр Головин
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