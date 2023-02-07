Аленичев: «У меня были предложения от клубов без задач, мне такое неинтересно»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о своём будущем.

Напомним, что последним местом работы 50-летнего специалиста был красноярский «Енисей», который он покинул в мае 2019 года.

«У меня было несколько предложений, но эти клубы были без задач, поэтому меня не устроили. Мне такое неинтересно», — цитирует Аленичева Sport24.

Кроме того, специалист признался, что по работе пока не скучает, так как ездит от РФС на большое количество различных мероприятий.

Аленичев возглавлял «Спартак» в период с 2015 по 2016 год. Под руководством российского тренера «красно-белые» заняли пятую строчку в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2015/2016.