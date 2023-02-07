Сарвели прокомментировал разгром «Ростова»

Форвард «Сочи» Владислав Сарвели прокомментировал разгромную победу над «Ростовом» (3:0) в рамках Winline – Зимнего кубка РПЛ. Нападающий забил один из голов своей команды.

«Игра была хорошей, но я очень сильно устал и очень сложно мне сейчас проявлять эмоции. В моменте с моим голом ребята всё хорошо сделали, мне лишь ногу подставить оставалось и по воротам попасть», - цитирует форварда пресс-служба «Сочи».

Нападающий добавил, что будет рад возможности сыграть третью игру товарищеского турнира против «Спартака».

«Очень хорошо, что на сборах можно сыграть с такими соперниками. Будем готовиться к этой игре», - сказал форвард.

В рамках товарищеского турнира командам осталось сыграть по одному матчу. «Сочи» сыграет со «Спартаком», а «Краснодар» - с «Ростовом».