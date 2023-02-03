В рабочем режиме: За счёт чего «Спартак» победил «Ростов»

В четверг начался Winline Зимний кубок РПЛ 2023, и в первом матче «Спартак» сыграл с «Ростовом» вничью 0:0. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над итогами матча для «красно-белых».

На первом сборе «Спартак» провёл два товарищеских матча, и в обоих Гильермо Абаскаль выпускал смешанный состав, давая молодёжи возможность проявить себя. На встрече с «Ростовом» «красно-белые» вышли в таком сочетании, которое легко представить в официальном матче. Конечно, это был не оптимальный состав, но вполне себе боевой. Лишь после перерыва, когда Абаскаль поменял весь состав, на поле вышли молодые игроки.

Тем не менее по итогам матча сложно что-то сказать о готовности «Спартака» к сезону. Откровенно говоря, команды выдали довольно скучную игру, где отрабатывали отдельные элементы. Коллективы старались играть в прессинг, оттачивая мастерство в этом компоненте. Было видно, что «красно-белые» использовали вратарей для розыгрыша от ворот. Однако сложно выделить что-то такое, за что можно зацепиться.

Наверное, имеет смысл поговорить о новичках «Спартака». Алексис Дуарте провёл целый тайм на поле против «Ростова» и отметился своей заряженностью на борьбу. Парагваец боролся, цеплялся, старался играть в каждый мяч. В целом Дуарте показал пока ровно то, что о нём говорили изначально. Так как «Ростов» не ставил перед обороной «Спартака» какие-то серьёзные задачи, оценивать парагвайца, конечно, рано.

Примерно то же самое можно сказать и о Томаше Тавареше, который дебютировал за «красно-белых». При этом смутил тот факт, что португалец на замену вышел даже не с начала второго тайма, а в его середине. Не секрет, что Тавареш пропустил первую часть сезона из-за травмы, и крайне интересно было понять, в каком он состоянии, готов ли он будет сразу помогать «Спартаку».

Сложно обойти стороной перформанс Селихова в серии пенальти. Редко когда голкипер трижды отбивает удары с одиннадцатиметровой отметки. Хотя вратарю «Спартака» можно поаплодировать, всё же есть вопрос к штабу Абаскаля. Дело в том, что Селихов дисквалифицирован на ближайшие матчи Кубка России. Возможно, лучше было бы во втором тайме выпустить как раз Максименко, который мог бы потренировать серию пенальти, вдруг весной этот навык ему пригодится. Хотя, конечно, такой упрек слишком натянут.

В целом «Спартак» сыграл нормально. Не ярко, но этого и не надо на предсезонных турнирах. При этом «красно-белые» не проваливаются, а спокойно готовятся ко второй части. Рисунок игры виден и понятен, новички постепенно интегрируются. Тот же Бальде тоже проявляет желание, а сенегальца в некотором смысле можно назвать джокером москвичей накануне второй части сезона. Дуарте осваивается, молодёжь получает опыт и постепенно прибавляет.

Впереди «Спартак» ждут матчи с «Сочи» и «Краснодаром». На самом деле эти матчи могут дать чуть больше пищи для размышлений. «Сочи» с Бердыевым наверняка будут играть с большим акцентом на оборону, а «Краснодар» стремится играть в атаку. Интересно, как проявит себя «Спартак» на фоне таких разных команд.

Роман Андреев