Кечинов: «У «Спартака» в матче с «Краснодаром» появилась лёгкость»

Бывший спартаковец Валерий Кечинов оценил недавний матч «Спартака» против «Краснодара» (4:0) в рамках Winline – Зимнего кубка РПЛ.

«Пока на результат обращать внимания не стоит, идёт подготовка к продолжению сезона. Однако в первой игре с «Ростовом» (0:0) у команды не было видно свежести и лёгкости у футболистов. Тогда была вымученная игра. А во встрече с «Краснодаром» наоборот появились лёгкость и свежесть – видно было, что футболисты играли с удовольствием. А как красивы были комбинации и голы…», - цитирует Кечинова портал Rusfootball.

Напомним, «красно-белым» предстоит сыграть ещё один матч товарищеского турнира – против «Сочи». Игра состоится 10 февраля.