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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зобнин: «Забываем о победе и двигаемся дальше»

10 Февраля 2023 • 21:36 Комментировать
Сочи
0:2
Спартак Москва
окончен

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (2:0).

- Что значит такая предсезонная победа? Опыт уже имеется?

- Ну да, четырехкратный уже. Да ничего не значит на самом деле. Товарищеский турнир, не нужно придавать большого значения, думать много не надо. Готовимся к первым матчам Кубка и чемпионата. Поэтому забываем и двигаемся дальше.

- Какие ощущения, твои личные и внутри команды? Потому что многие говорят, в первую очередь, о хорошей физической форме команды?

- Я вот сейчас первый раз сыграл 90 минут, в концовке уже немного подустал, а так, в принципе, со стороны, наверное, виднее. Да и тренеру виднее, он подскажет нам, готовы мы физически или нет. Поэтому так.

- Все ребята говорят, что эту всю физику набирали исключительно через тренировки с мячом.

- Да, у нас все тренировки игровые, всё через мяч, бегов вообще нету, поэтому все в своё удовольствие, всё с мячом.

- Тебя не смущает все футбольные суеверия, что, мол, раз «Спартак» выиграл до сезона, то потом что-то может пойти не так?

- Меня не смущает, я отношусь к этому как  к товарищескому турниру, как к товарищеским матчам. Большого значения ему не придаю, поэтому готовимся. Готовимся к «Локомотиву», а дальше уже по списку.

- В курсе последнего трансфера «Локомотива»?

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- Да, знаю, Дзюба и Смольников. Знаю.

- Уже обсуждали кого-нибудь?

- Честно, нет, не обсуждали, но, может быть, будет время, пообсуждаем.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин
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