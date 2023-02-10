Защитник «Сочи» Миладинович рассказал о работе с Бердыевым

Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович поделился впечатлениями от работы с главным тренером клуба Курбаном Бердыевым.

«Тут не надо ничего говорить, все всё знают про Курбана Бекиевича. Скажу лишь, что очень рад шансу поработать с таким тренером как он и чувствую, что буду только прогрессировать при нём. За руку пока не водит по полю, но очень грамотно всё объясняет на теоретических занятиях. Есть много вещей, о которых я ранее до работы с ним не знал», - цитирует Миладиновича «РИА Новости».

Напомним, что опытнейший специалист возглавил «Сочи» текущей зимой. На момент зимней паузы «барсы» расположились на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, что не очень статусно для прошлогоднего серебряного призёра лиги.