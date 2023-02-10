Бердыев: «Спартак» выбрал стратегически правильное направление»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Смотрели ли в турнирную таблицу, в курсе ли интриг?

- Нет, знаю турнирную таблицу, но интриги особенной нет, потому что вряд ли у кого-то из тренеров здесь стоит задача выиграть первое место.

- Ощущение, что сегодня выходит максимально основной состав, который может вообще появиться в первом туре. Специально под «Спартак», или это такая вершина сбора?

- Нет, у нас плановые замены, через 45 минут группа игроков уходит, поэтому все как обычно.

- Есть ли футболисты, чья судьба может зависеть от этой игры? Потому что впереди последний сбор, возможно, аренды и так далее.

- Нет, таких футболистов пока нет. Может быть, мы чуть позже определим.

- То есть, никакого принципа и какой-то задачи, которая может появиться в голове футболиста по ходу встречи или выиграть турнир, нет?

- Нет, я не думаю, что есть такая, потому что все ответственно подходят к каждой игре, и меня это радует.

- Вы в предыдущих интервью всегда пару слов говорили о соперниках. Что скажете о «Спартаке» Абаскаля?

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- Команда играет в атакующий футбол, я думаю, приятно смотреть болельщикам. Там стратегически правильно выбрано направление клубом, подобраны тренер и игроки под эту систему. Я думаю, в течение последних двух лет «Спартак» выбрал стратегически правильное направление и будет идти по этому пути.