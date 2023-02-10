Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бердыев: «Спартак» выбрал стратегически правильное направление»

10 Февраля 2023 • 18:58 Комментировать
Сочи
0:1
Спартак Москва
1 1.90 X 3.80 2 4.25
1-й тайм

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Смотрели ли в турнирную таблицу, в курсе ли интриг?

- Нет, знаю турнирную таблицу, но интриги особенной нет, потому что вряд ли у кого-то из тренеров здесь стоит задача выиграть первое место.

- Ощущение, что сегодня выходит максимально основной состав, который может вообще появиться в первом туре. Специально под «Спартак», или это такая вершина сбора?

- Нет, у нас плановые замены, через 45 минут группа игроков уходит, поэтому все как обычно.

- Есть ли футболисты, чья судьба может зависеть от этой игры? Потому что впереди последний сбор, возможно, аренды и так далее.

- Нет, таких футболистов пока нет. Может быть, мы чуть позже определим.

- То есть, никакого принципа и какой-то задачи, которая может появиться в голове футболиста по ходу встречи или выиграть турнир, нет?

- Нет, я не думаю, что есть такая, потому что все ответственно подходят к каждой игре, и меня это радует.

- Вы в предыдущих интервью всегда пару слов говорили о соперниках. Что скажете о «Спартаке» Абаскаля?

Реклама


- Команда играет в атакующий футбол, я думаю, приятно смотреть болельщикам. Там стратегически правильно выбрано направление клубом, подобраны тренер и игроки под эту систему. Я думаю, в течение последних двух лет «Спартак» выбрал стратегически правильное направление и будет идти по этому пути.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Курбан Бердыев Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Февраля
19:33 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин оценил переход Глушакова в «Пари НН»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Кураньи: «Промес и Малком — лучшие легионеры в РПЛ»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга»: «Недоволен не переходом Сычевого в «Крылья», а тем, как произошёл трансфер»
19:07 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Сочи» Миладинович рассказал о работе с Бердыевым
19:03 · Россия. Премьер-лига
Гацкан: «Дзюба поможет «Локомотиву» остаться в РПЛ»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Бердыев: «Спартак» выбрал стратегически правильное направление»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Глушаков станет лидером «Пари НН»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль ответил на вопрос, будет ли «Спартак» удерживать победный счёт в матче с «Сочи»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Трансфер Дзюбы – большой плюс для «Локомотива»
18:44 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Я знаю, что Цорн и Рангник работали плохо»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Со «Спартака» сняли ограничения по вместимости стадиона
18:39 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:31 · Россия. Премьер-лига
Сычевой сравнил себя с Промесом
18:25 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк: «Акинфеев — лучший из лучших, я неудивлён его футбольным долголетием»
18:25 · Россия. Премьер-лига
Григорян отреагировал на слухи о назначении в московском клубе
Все новости
Рекомендуем