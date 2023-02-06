«Спартак» проведёт сбор в Турции, несмотря на землетрясение

Московский «Спартак» не отказывается от планов провести третий подготовительный сбор команды в Турции, несмотря на то, что в стране сегодня произошло разрушительное землетрясение.

«Планов своих мы не меняли, сбор в Турции по‑прежнему стоит в расписании в тех же датах, в которых и планировалось. Сейчас в Турции находится несколько российских команд, уместнее у них спросить, насколько данная ситуация повлияла на их планы, они там, на месте. Безусловно, это настоящая трагедия, но произошла она в другой части страны. Следим за ситуацией», - цитирует «Чемпионат» главу пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

Напомним, страшное землетрясение магнитудой 7,8 балла разрушило тысячи домов на юге страны близ городов Малатья, Газиантеп, Хатай и Кахраманмараш.