Кавазашвили: «Через 1-3 игры будет ясно, сможет ли Бальде играть в «Спартаке»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о нападающем «красно-белых» Кейта Бальде.

«Будет ли Кейта играть в «Спартаке»? Если Бальде попадает в стартовый состав, то нужно будет наблюдать. Через 1-3 игры будет ясно, сможет он играть или нет. А то взяли Мевлю, было много разговоров, но пришлось быстро отправлять его обратно», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Эксперт отметил, что футболист стартового состава должен быть психологически устойчив и совместим с командой, ведь если он не сможет найти общий язык с партнерами, то с ним никто не будет играть в пас.

Напомним, Бальде пополнил состав «Спартака» минувшим летом, но после получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая истекла в декабре. За «красно-белых» футболист сыграл в одном матче и не отметился голевыми действиями.