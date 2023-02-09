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Владислав Шитов — о Сычевом: «Надеюсь, что это топ-игрок, который принесёт пользу «Крыльям Советов»

09 Февраля 2023 • 15:21 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
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10.02 19:00

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов высказался о своём одноклубнике Владимире Сычевом.  

«Надеюсь, что это топ-игрок, который принесет нам пользу. Но только время все покажет. Можно ли сравнить его с Соболевым? Хоть Соболев сейчас и прибавил в технике, Сычевой все равно выглядит более техничным. А так, они чем-то похожи», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».

Напомним, 19-летний Шитов выступает за «Крылья Советов» на правах аренды, его контракт принадлежит «Спартаку».

После 17 туров Сычевой лидирует в гонке бомбардиров вместе с Куинси Промесом, у обоих на счету по 14 мячей, а 25-летний Соболев забил семь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Александр Соболев Владислав Шитов Владимир Сычевой
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