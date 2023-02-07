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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» выкупил Сунгатулина у «Спартака»

07 Февраля 2023 • 14:11 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
10.02 19:00

«Урал» выкупил у «Спартака» права на полузащитника Фаниля Сунгатулина. Об этом екатеринбургский клуб сообщил в своем телеграм-канале. Отмечается, что с 21-летним хавбеком был подписан долгосрочный трудовой договор.

Напомним, Сунгатулин выступал за «Урал» с лета прошлого года на правах аренды. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 16 матчах за «шмелей», в которых не отметился результативными действиями.

После 17 туров «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 21 набранное очко. Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
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