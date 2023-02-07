«Урал» выкупил Сунгатулина у «Спартака»

«Урал» выкупил у «Спартака» права на полузащитника Фаниля Сунгатулина. Об этом екатеринбургский клуб сообщил в своем телеграм-канале. Отмечается, что с 21-летним хавбеком был подписан долгосрочный трудовой договор.

Напомним, Сунгатулин выступал за «Урал» с лета прошлого года на правах аренды. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 16 матчах за «шмелей», в которых не отметился результативными действиями.

После 17 туров «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 21 набранное очко. Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начале марта.