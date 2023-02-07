Джорджевич уверен, что «Сочи» может попасть в топ-5 по итогам сезона в РПЛ

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич поделился мнением о возможном попадании команды в топ-5 в текущем сезоне.

«Реально ли попасть в топ-5? Уверен, что это реальная цель для «Сочи». Думаю, мы сможем. Команда набирает и хорошо выглядит. Но есть серьезная конкуренция. Мы сделаем все для этого шаг за шагом», — приводит слова Джорджевича «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

После 17 туров «Сочи» идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. От пятого места подопечных Курбана Бердыева отделяет всего четыре балла.