Юран выдвинул ультиматум руководству «Пари НН»

Наставник «Пари НН» Сергей Юран выдвинул ультиматум руководству нижегородского клуба. Специалист требует усиления состава команды.
«Если не будет усиления, я извинюсь перед болельщиками, потому что я не останусь. Я хочу еще пожить и детей довоспитать. Потому что это колоссальные нервы», - высказался специалист на видео, опубликованном в социальных сетях клуба.
После 25 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 28 баллов и находится на десятой позиции в турнирной таблице. Следующий поединок нижегородская команда сыграет на выезде против грозненского «Ахмата» 28 апреля.
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