Гладилин: «Благодаря «Спартаку» Тедеско теперь главный тренер сборной Бельгии»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о назначении экс-наставника «красно-белых» Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

Напомним, немецко-итальянский специалист руководил московской командой с 2019 по 2021 год, завоевав с ней серебряные медали чемпионата России.

По мнению Гладилина, именно в «Спартаке» Тедеско сделал себе имя, которое и привлекло внимание бельгийцев.

«Он сделал себе имя именно в «Спартаке», поэтому можно сказать, что благодаря нашему клубу Доменико теперь главный тренер национальной команды Бельгии. Лично я не симпатизирую этой сборной», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Также эксперт подчеркнул, что работа в сборной Бельгии — это серьёзное испытание для 37-летнего специалиста, поскольку работа с национальной командой отличается от того, что происходит в клубе.