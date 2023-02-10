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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафанов назвал сильную сторону Селихова

10 Февраля 2023 • 20:46 Комментировать
Сочи
0:2
Спартак Москва
окончен

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов порассуждал об основном голкипере «красно-белых» - Александре Селихове. В эту минуту «Спартак» на товарищеском Winline – Зимнем кубке РПЛ встречается с «Сочи» и уверенно ведёт - 2:0.

«Саша хорошо отражает пенальти, но есть и другие вратари тоже. Думаю, сезон всё покажет. А то, что Селихов хорошо действует при пенальти, это да. А лучший ли он — трудно сказать», - цитирует Кафанова Sport24.

Напомним, что в текущем сезоне у 28-летнего голкипера сборной России – 19 пропущенных мячей в 16 матчах во всех турнирах, пять матчей он отстоял «на ноль». Только четыре гола из всех он пропустил в матче за Суперкубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виталий Кафанов Александр Селихов
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