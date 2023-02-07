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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия рассказал, что новичок «Спартака» Дуарте начал учить русский язык

07 Февраля 2023 • 00:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
10.02 19:00

Один из лидеров «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что новичок московского клуба из Парагвая Алексис Дуарте приступил к изучению русского языка.

«Дуарте начал учить русский. Он молодец, знает футбольные слова. Мы сыграли один тайм вместе, всё будет хорошо. Он знает слова «лево», «право», - цитирует защитника «Матч-ТВ».

Напомним, сегодня вечером «Спартак» разгромил «Краснодар» в рамках Winline – Зимнего кубка РПЛ – 4:0.

В следующем матче на товарищеском турнире «красно-белые» сыграют матч с «Сочи». Южане сегодня также разгромили своего соперника – «Ростов», 3:0.

Алексис Дуарте стал игроком «Спартака» в прошедшем январе. Вместе с ним в клуб пришёл другой игрок обороны – Томаш Тавареш.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Алексис Дуарте
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СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
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